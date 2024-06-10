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Эксперт советует: яркие оконные откосы – секрет стильного и уютного интерьера

Советы по оформлению оконных откосов для стильного интерьера

1:06
Недвижимость

Обычно оконные откосы окрашивают в белый цвет. Другие варианты оформления редко рассматриваются, что зря, ведь изменение внутренней части оконного проёма может значительно улучшить внешний вид всего помещения.

Советы по оформлению оконных откосов для стильного интерьера
Фото: Unsplash by Dan Gold is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Яркие откосы могут преобразить восприятие комнаты, делая её уютнее, стильнее и дороже на вид. И все это можно достичь без перекраски стен и покупки дорогих предметов.

Что делать с оконными откосами
Эксперт в области дизайна и интерьера из сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино рекомендует оклеить откосы яркими обоями. Чем насыщеннее цвет обоев, тем лучше.

Обычно оконные откосы выглядят скучно, но если оформить их красиво, интерьер сразу станет более оригинальным. Комната станет ярче и интереснее, и находиться в ней будет приятнее как жильцам, так и гостям.

Хотя изменение откосов окон не является популярным дизайнерским приёмом, это не умаляет его эффективности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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