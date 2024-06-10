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Как выбрать ковёр для визуального увеличения пространства

Топ советов по выбору ковра для маленьких комнат

1:08
Недвижимость

Установка зеркал — далеко не единственный способ визуального увеличения пространства.

Топ советов по выбору ковра для маленьких комнат
Фото: English Wikipedia by GuateRob is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Помещение можно сделать зрительно более широким даже без использования отражающих поверхностей, для этого потребуется правильно подобранный ковёр.

Многие считают, что в интерьере не должно быть ковров, но это заблуждение. Правильно выбранное напольное покрытие украшает комнату, делая её более просторной и уютной.

Рекомендации по выбору ковра дала эксперт по дизайну и интерьерам из сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино.

Какой ковёр зрительно расширит пространство

Для небольших комнат стоит выбирать ковры с повторяющимися геометрическими фигурами разного размера.

Оптимальный вариант: крупные фигуры по краям (треугольники, квадраты, кружочки) и мелкие в центре.

Размер фигур должен уменьшаться к центру ковра.

Такой рисунок создаёт интересную оптическую иллюзию, придавая ковру объёмность. Это визуально расширяет помещение, делая его более просторным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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