Как выбрать ковёр для визуального увеличения пространства

Установка зеркал — далеко не единственный способ визуального увеличения пространства.
Помещение можно сделать зрительно более широким даже без использования отражающих поверхностей, для этого потребуется правильно подобранный ковёр.
Многие считают, что в интерьере не должно быть ковров, но это заблуждение. Правильно выбранное напольное покрытие украшает комнату, делая её более просторной и уютной.
Рекомендации по выбору ковра дала эксперт по дизайну и интерьерам из сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино.
Какой ковёр зрительно расширит пространство
Для небольших комнат стоит выбирать ковры с повторяющимися геометрическими фигурами разного размера.
Оптимальный вариант: крупные фигуры по краям (треугольники, квадраты, кружочки) и мелкие в центре.
Размер фигур должен уменьшаться к центру ковра.
Такой рисунок создаёт интересную оптическую иллюзию, придавая ковру объёмность. Это визуально расширяет помещение, делая его более просторным.
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