Минстрой поддержит строительство просторных квартир, ограничивая малогабаритные

Минстрой урежет поддержку застройщикам малогабаритного жилья

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минстрой планирует сократить государственную поддержку застройщикам, продающим небольшие квартиры, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин в интервью "Известиям". Он отметил, что на рынке наблюдается рост количества малогабаритного жилья, и для сокращения объемов такого строительства планируется ввести ограничения.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Файзуллин подчеркнул, что мерами государственной поддержки смогут пользоваться застройщики, строящие большие квартиры. Это позволит таким компаниям активно развиваться и поддержит семьи, нуждающиеся в просторном жилье. Глава Минстроя не уточнил конкретные размеры квартир, попадающих под ограничение, но упомянул, что рассматриваются варианты площадью не менее 20 квадратных метров.

Ранее в Москве приняли решение отказаться от строительства однокомнатных квартир и студий площадью менее 28 квадратных метров. Для двухкомнатных квартир минимальная площадь составит 44 квадратных метра. Эти ограничения не распространяются на новостройки, строительство которых было одобрено до 7 мая.