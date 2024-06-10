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Как выгоднее купить квартиру детям: советует девелопер

Девелопер Борисова дала два совета по выгодному приобретению квартиры для детей

1:41
Недвижимость

Многие российские семьи, примерно 90%, начинают поиск квартир для своих несовершеннолетних детей из района, где они проживают, сообщает директор по развитию компании Rariteco Екатерина Борисова.

Девелопер Борисова дала два совета по выгодному приобретению квартиры для детей
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Эксперт дала несколько полезных советов для родителей, которые ищут жильё для своих детей.

Первый совет заключается в покупке квартир в новостройках в центре Москвы на ранних этапах строительства. Такие квартиры считаются самыми выгодными с точки зрения долгосрочных инвестиций и наиболее привлекательными для продажи к моменту, когда дети достигнут совершеннолетия, сообщает Газета.Ru.

Второй совет заключается в выборе квартир с тремя спальнями и площадью от 80 квадратных метров для детей младше 14 лет. Этот тип жилья более подходящий для последующей перепродажи состоятельным семьям.

"Иная стратегия действует для покупки квартиры подросткам 14-18 лет. В этом возрасте уже можно полагаться на их выбор, и, скорее всего, купленная квартира действительно станет первым жильем", — добавила Борисова.

При проведении всех операций, таких как выбор квартиры и оформление договора, действуют законные представители ребенка.

Когда дети достигают возраста 14-18 лет, они имеют право участвовать в сделках, выбирать своё жильё, проверять документы продавца и подписывать документы. Однако они могут продавать или сдавать в аренду свою собственность только с согласия законных представителей и органов опеки, добавила эксперт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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