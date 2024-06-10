Как выгоднее купить квартиру детям: советует девелопер

Девелопер Борисова дала два совета по выгодному приобретению квартиры для детей

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие российские семьи, примерно 90%, начинают поиск квартир для своих несовершеннолетних детей из района, где они проживают, сообщает директор по развитию компании Rariteco Екатерина Борисова.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Эксперт дала несколько полезных советов для родителей, которые ищут жильё для своих детей.

Первый совет заключается в покупке квартир в новостройках в центре Москвы на ранних этапах строительства. Такие квартиры считаются самыми выгодными с точки зрения долгосрочных инвестиций и наиболее привлекательными для продажи к моменту, когда дети достигнут совершеннолетия, сообщает Газета.Ru.

Второй совет заключается в выборе квартир с тремя спальнями и площадью от 80 квадратных метров для детей младше 14 лет. Этот тип жилья более подходящий для последующей перепродажи состоятельным семьям.

"Иная стратегия действует для покупки квартиры подросткам 14-18 лет. В этом возрасте уже можно полагаться на их выбор, и, скорее всего, купленная квартира действительно станет первым жильем", — добавила Борисова.

При проведении всех операций, таких как выбор квартиры и оформление договора, действуют законные представители ребенка.

Когда дети достигают возраста 14-18 лет, они имеют право участвовать в сделках, выбирать своё жильё, проверять документы продавца и подписывать документы. Однако они могут продавать или сдавать в аренду свою собственность только с согласия законных представителей и органов опеки, добавила эксперт.