Названа категория россиян, всё чаще скупающая элитное жильё

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"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры

Недвижимость

Рост популярности среди блогеров вызвал увеличение числа сделок с элитным жильём в России.

"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры
Фото: PxHere is licensed under CC0

Директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова подтверждает эту тенденцию, отмечая, что блогеры стали активнее приобретать роскошные квартиры и апартаменты.

По мнению Раджабовой, блогеры, особенно топовые медийные личности, имеют возросший доход, что позволяет им рассмотреть и приобрести элитное жильё.

Она отмечает, что блогеры тесно связаны с российской аудиторией и активно участвуют в платежах налогов, что помогает избежать юридических проблем.

"В последние годы у крупнейших блогеров выросли доходы. Это медийные личности, которые твердо решили связать себя с отечественной аудиторией и исправно платят налоги, поэтому не испытывают проблем с законом. Очевиден прирост активности со стороны этой аудитории", — сказала Раджабова.

Однако Раджабова также подчеркивает, что покупка элитного жилья блоггерами остается редким исключением на фоне всего рынка в целом. Большинство сделок на рынке элитной недвижимости по-прежнему связаны с бизнесменами, топ-менеджерами и государственными деятелями, уточняет Газета.Ru.

Интересно отметить, что благодаря социальным сетям и блогосфере, многие блогеры приобретают популярность, что в свою очередь поддерживает интерес к жизни роскошных и изысканных мест для проживания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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