Эти квартиры будут дорожать несмотря ни на что, потому что "рынок — это одно, а конкретные кейсы могут отличаться"

Динамика цены конкретной квартиры может быть противоположной общерыночному тренду, предупредил сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов.
Действительно, на рынке вторичной недвижимости можно наблюдать некоторое снижение цен, подтвердил он РИАМО. "Однако в подобных оценках всего рынка я всегда немного сомневаюсь. Покупателям квартир и коммерческим организациям состояние всего рынка не столь важно, интересны конкретные квартиры", — добавил эксперт.
Учитывать общий тренд не помешает, но аргументом в переговорах по той или иной сделке он быть не сможет. Рынок — это одно, а конкретные кейсы могут отличаться, объяснил он.
"Если вам понравилась конкретная квартира, потому что у неё окна выходят на нужную сторону, рядом есть садик, школа для детей и вся необходимая инфраструктура, и это вторичная квартира, её цена может расти вопреки общему тренду, — привёл пример Федотов. — Её эксплуатационные характеристики повышают стоимость на рынке недвижимости".
"Поэтому ценные объекты могут дорожать, даже если статистически рынок вторичного жилья падает", — заключил он.
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