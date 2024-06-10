Банкиры требуют усиления господдержки ипотеки, чтобы переселять горожан в сельскую местность

Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов призвал переориентировать господдержку льготной ипотеки с многоквартирных домов на индивидуальное жилищное строительства. Своим мнением он поделился с РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

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Листов счёл себя вправе на подобные заявления, потому что возглавляемый им банк занимает 70% в этом сегменте жилищного кредитования и выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки с момента её запуска.

"Фактически мы и есть сельская ипотека", — сказал он.

Из 104 тысяч кредитов более 95% пошли на ИЖС, добавил банкир. Он назвал спрос высоким, потому что, по его мнению, около двух третей городских семей задумываются о переезде в сельскую местность.

В таких условиях сельская ипотека — это суперпрограмма, уверен Листов. "Смотрите сами: ставка 3%, в конце января понизили размер первоначального взноса с 30% до 20%. Таких плюсов для заёмщиков не дает ни одна другая программа", — пояснил он.

"Нужно увеличивать финансирование сельской ипотеки. Например, за счёт перераспределения субсидий с госпрограмм по приобретению жилья в многоквартирных домах на сегмент ИЖС", — резюмировал он.