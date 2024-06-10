Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мороженое из жареного миндаля: легко приготовить дома
Почему не рекомендуется чистить зубы сразу после еды: объяснения стоматолога
Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию из-за тарифов
Эксперты назвали признаки того, что дома не все в порядке
Захарова: двери в БРИКС не являются закрытыми
Дмитрий Дибров рассказал, что его жена пользуется популярностью у мужчин
У Марии Голубкиной были серьёзные причины развестись с Николаем Фоменко
Что делать с испорченной картошкой?
Глава TYMY Майстренко ожидает роста ипотеки на ИЖС до 40% к августу
Банкиры требуют усиления господдержки ипотеки, чтобы переселять горожан в сельскую местность

Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки

1:22
Недвижимость

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов призвал переориентировать господдержку льготной ипотеки с многоквартирных домов на индивидуальное жилищное строительства. Своим мнением он поделился с РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Листов счёл себя вправе на подобные заявления, потому что возглавляемый им банк занимает 70% в этом сегменте жилищного кредитования и выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки с момента её запуска.

"Фактически мы и есть сельская ипотека", — сказал он.

Из 104 тысяч кредитов более 95% пошли на ИЖС, добавил банкир. Он назвал спрос высоким, потому что, по его мнению, около двух третей городских семей задумываются о переезде в сельскую местность.

В таких условиях сельская ипотека — это суперпрограмма, уверен Листов. "Смотрите сами: ставка 3%, в конце января понизили размер первоначального взноса с 30% до 20%. Таких плюсов для заёмщиков не дает ни одна другая программа", — пояснил он.

"Нужно увеличивать финансирование сельской ипотеки. Например, за счёт перераспределения субсидий с госпрограмм по приобретению жилья в многоквартирных домах на сегмент ИЖС", — резюмировал он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
"Правый" поворот на выборах не уведёт Европу от надзора США Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Что делать с испорченной картошкой?
Глава TYMY Майстренко ожидает роста ипотеки на ИЖС до 40% к августу
6 признаков, что у вас начало ухудшаться зрение
Ялта, Севастополь и Оленевка возглавили рейтинг живописных крымских мест от КИГ
Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы
Россиянка побывала в США и поведала о внешнем виде американок
"АвтоВАЗ" планирует снова поднять цены на LADA осенью
Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников