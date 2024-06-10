Ипотека переезжает за город: что будет с рынком недвижимости этим летом

Глава TYMY Майстренко ожидает роста ипотеки на ИЖС до 40% к августу

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

CEO банковской платформы TYMY Алексей Майстренко ожидает роста ипотеки на ИЖС до 40% к августу. Своим прогнозом он поделился с "Миром квартир".

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Брать ипотеку на рыночных условиях — дорого, а льготным программам с господдержкой осталось всего ничего до завершения. "На этих дрожжах растёт интерес к загородной недвижимости и ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", — констатирует эксперт.

По итогам мая доля ИЖС достигла почти 20% в структуре выдач крупных российских банков. "Это частично сезонное явление, а частично — результат снижения интереса к другим сегментам", — объясняет глава TYMY.

"Если тренд сохранится, в июле-августе 2024 года на объекты ИЖС, возможно, будет выдаваться до 40% от всех жилищных кредитов", — прогнозирует он.

Примечательно, что этот тренд не сделал очень массовой льготную программу сельской ипотеки, несмотря на её привлекательную ставку 3% или даже ниже. Причиной, по мнению Майстренко, стала масса ограничений: требования к расположению, наличию коммуникаций и даже возрасту объекта, необходимость оформления постоянной регистрации по адресу купленной недвижимости. То есть сельская ипотека подходит будущим фермерам или колхозникам, а не потенциальным дачникам.

По оценке эксперта, в целом ипотека сократится на 10-15% по сравнению с прошлым годом при позитивном сценарии, то есть если Центробанк всё же начнёт снижать ключевую ставку, в противном случае падение может дойти до 20-30%.