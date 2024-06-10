Самый опасный элемент декора: стресс, нарушения сна, разлад в семейных отношениях

Никаких сухоцветов в доме, настоятельно призвала мастер фэншуй Татьяна Чодрон. Она объяснила Москве 24 их опасность.
Хуже всего будет, если вы украсите корявыми сухими растениями спальню. "Они будут подсознательно восприниматься телом как угроза, могут привести к нарушению сна", — предупредила эксперт.
И конечно, от романтики не останется и следа, а значит — разлад в семейных отношениях.
"Также очень плохо ставить сухие колючие растения в узких коридорах. Каждый раз, проходя мимо, жильцы будут инстинктивно пугаться их, это может обернуться постоянным стрессом", — добавила Чодрон.
Лучше всего украшать жилище живыми цветами. "В крайнем случае можно поставить дома искусственные цветы, но именно такие, которые трудно отличить от настоящих. Потому что в любом предмете интерьера должна присутствовать энергия жизни, а не смерти", — пояснила специалист.
Если очень хочется украсить дом сухоцветами — поставьте их в санузле: там вред такого декора будет минимальным, заключила она.
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