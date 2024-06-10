Самый опасный элемент декора: стресс, нарушения сна, разлад в семейных отношениях

Никаких сухоцветов в доме, настоятельно призвала мастер фэншуй Татьяна Чодрон

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Никаких сухоцветов в доме, настоятельно призвала мастер фэншуй Татьяна Чодрон. Она объяснила Москве 24 их опасность.

Фото: Freepik by pvproductions is licensed under public domain

Хуже всего будет, если вы украсите корявыми сухими растениями спальню. "Они будут подсознательно восприниматься телом как угроза, могут привести к нарушению сна", — предупредила эксперт.

И конечно, от романтики не останется и следа, а значит — разлад в семейных отношениях.

"Также очень плохо ставить сухие колючие растения в узких коридорах. Каждый раз, проходя мимо, жильцы будут инстинктивно пугаться их, это может обернуться постоянным стрессом", — добавила Чодрон.

Лучше всего украшать жилище живыми цветами. "В крайнем случае можно поставить дома искусственные цветы, но именно такие, которые трудно отличить от настоящих. Потому что в любом предмете интерьера должна присутствовать энергия жизни, а не смерти", — пояснила специалист.

Если очень хочется украсить дом сухоцветами — поставьте их в санузле: там вред такого декора будет минимальным, заключила она.