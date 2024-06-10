Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый простой способ заготовить кабачки на зиму
Худеем без диет: семь продуктов, которые помогут вам оставаться в форме
34-44 миллиона лет назад Западная Антарктида была покрыта дельтой реки
Стас Михайлов исключил возможность дуэта с Сергеем Шнуровым из-за предубеждений
Никита Кондратьев о туристическом потоке из Европы в Россию
Ошибки водителей, приводящие к быстрому износу подвески автомобиля
Ветеринары рассказали, как спасти питомца в жару
Агротуризм в России набирает популярность
SciAdv: земные георадары ошибочно показали наличие воды под марсианскими льдами
Причины, почему ваша квартира может казаться бедной и неряшливой: рекомендации эксперта

Почему интерьер может казаться бедным и неряшливым

1:17
Недвижимость

Иногда возникает неприятная ситуация: несмотря на вложенные усилия и деньги в оформление жилья, квартира выглядит бедной и неряшливой.

Почему интерьер может казаться бедным и неряшливым
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Однако не стоит отчаиваться.

Иногда достаточно правильно определить причину такого впечатления, считает дизайнер интерьера Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости".

Почему интерьер может казаться бедным и неряшливым:

Несочетающиеся элементы
Только профессионалы могут грамотно комбинировать элементы из разных стилей, чтобы квартира выглядела дорого и красиво. В большинстве случаев жилье будет казаться обставленным вещами с различных распродаж.

Излишний аскетизм
Эстетика минимализма была популярна долгое время, но не всем удается оформить квартиру так, чтобы она выглядела достойно. При неправильном понимании минимализма жилье может выглядеть так, будто у вас нет денег на хорошее оформление.

Беспорядок
Пыль, грязь и разбросанные вещи создают неблагоприятную атмосферу. Даже дорогой ремонт не спасет ситуацию при наличии беспорядка.

Старайтесь поддерживать порядок, используйте корзинки или ящики для различных мелочей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Важная подкормка смородины в июне
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище
Сводка с фронта: над Часовым Яром российский флаг, наступление "штормов" ВС РФ в Липцах
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Последние материалы
Цветная капуста укрепляет иммунитет и нервную систему
Варенье из кабачков с лимоном: получается полупрозрачным, красивого жёлтого цвета
Три главных принципа игры в гольф
Юлия Осетинская заявила, что за ситкомом стоит будущее анимации
Как быстро превратить любую глянцевую помаду в матовую?
Кондратьев: туристы из стран Ближнего Востока едут в РФ из-за жары
Ученые открыли новый способ заглянуть внутрь кристаллов
Мифы о батареях: жара наносит аккумуляторам не меньший вред, чем холод
Ученые рассказали, как собаки считывают человеческие эмоции
Пенсионное страхование: как обеспечить минимальный стаж в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников