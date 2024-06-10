Причины, почему ваша квартира может казаться бедной и неряшливой: рекомендации эксперта

Почему интерьер может казаться бедным и неряшливым

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда возникает неприятная ситуация: несмотря на вложенные усилия и деньги в оформление жилья, квартира выглядит бедной и неряшливой.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Однако не стоит отчаиваться.

Иногда достаточно правильно определить причину такого впечатления, считает дизайнер интерьера Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости".

Почему интерьер может казаться бедным и неряшливым:



Несочетающиеся элементы

Только профессионалы могут грамотно комбинировать элементы из разных стилей, чтобы квартира выглядела дорого и красиво. В большинстве случаев жилье будет казаться обставленным вещами с различных распродаж.

Излишний аскетизм

Эстетика минимализма была популярна долгое время, но не всем удается оформить квартиру так, чтобы она выглядела достойно. При неправильном понимании минимализма жилье может выглядеть так, будто у вас нет денег на хорошее оформление.

Беспорядок

Пыль, грязь и разбросанные вещи создают неблагоприятную атмосферу. Даже дорогой ремонт не спасет ситуацию при наличии беспорядка.

Старайтесь поддерживать порядок, используйте корзинки или ящики для различных мелочей.