Эксперт объяснила, как правильно выбрать ковёр для уютного и просторного интерьера

Как выбрать идеальный ковёр для вашего интерьера

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вопреки распространённому мнению, ковры не вышли из моды. Наоборот, они улучшают внешний вид помещения, объединяя все детали интерьера. Однако такой эффект достигается только при правильном выборе ковра.

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

К сожалению, многие совершают грубую ошибку, из-за которой комната теряет уют и просторность.

О какой ошибке идет речь?

Эксперт по дизайну и интерьерам сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино подчёркивает: ковёр должен быть достаточно большим. Если ковёр слишком мал и ножки мебели на нём не стоят, это явная ошибка.

Маленький ковёр не выполняет свои основные функции — объединение мебели и завершение оформления интерьера. Ковёр, лежащий просто в центре комнаты, визуально уменьшает пространство.

Что делать, если ковёр маленький?

Его не обязательно убирать из помещения. Нужно сделать так, чтобы хотя бы одна мебель стояла на ковре. Если это невозможно, можно положить под маленький ковёр большой. Это приемлемо даже в случае, если ковры оформлены по-разному.