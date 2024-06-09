Как обновить кухню без замены гарнитура: советы эксперта по покраске

Советы по обновлению кухонного интерьера с помощью покраски

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вам наскучил интерьер вашей кухни, не торопитесь демонтировать кухонные шкафы и покупать новый гарнитур в мебельном магазине.

Фото: Mosreg.ru by public domain

Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, предложила гораздо более простой вариант — покраску.

Пока вы размышляете над выбором цвета, давайте рассмотрим несколько советов по выбору подходящей краски для кухни.

При изучении ассортимента в строительных супермаркетах обратите внимание на краску, устойчивую к сырости.

Поскольку краска будет использоваться на кухне, важно, чтобы её можно было легко протирать. Если краска портится при контакте с моющими средствами, она вам не подходит.

Также краска должна быть устойчива к температурным колебаниям, так как она будет находиться рядом с духовкой.

Немаловажна и адгезия: краска должна хорошо покрывать глянцевые фасады гарнитура.

Учтите, что ДСП, не имеющий открытых пор и естественных неровностей, плохо впитывает краску, что может привести к её быстрому отслоению.