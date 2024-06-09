В Санкт-Петербурге построят небоскреб высотой более 700 метров

В Петербурге возведут небоскреб высотой более 700 метров

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о строительстве уникальных деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3" в Санкт-Петербурге, сообщило управление вице-губернатора города Николая Линченко.

Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Седьмого июня на ПМЭФ состоялось подписание соглашения между Санкт-Петербургом и АО "Синергия" о намерении реализовать проекты строительства современных многофункциональных комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3", — говорится в сообщении.

Документ подписали Линченко и генеральный директор АО "Синергия" Виктория Ненадышина в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Проект предусматривает создание многофункциональных центров высотой 703 и 555 метров.

Отмечается, что в рамках реализации проектов будет создана вся необходимая инфраструктура с использованием передовых строительных технологий и проведено высококачественное благоустройство.

АО "Синергия" — специализированный застройщик полного цикла, созданный в Петербурге для реализации масштабных, технически сложных и уникальных строительных проектов.

Ранее сообщалось, что 5 июня президент РФ Владимир Путин осмотрел площадку шпиля башни "Лахта Центра", построенной на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Во время экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также представил Путину проект двух новых небоскребов высотой 555 и 703 метра.

"Лахта Центр" — многофункциональный комплекс в Петербурге, включающий штаб-квартиру группы "Газпром" и общественные пространства, занимающие около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершилось в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.