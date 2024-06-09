Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Буланова прокомментировала финансовые трудности супруга
Эксперт советует пожилым выбирать поезд для дальних поездок
Первый пользователь Neuralink описал жизнь с мозговым чипом от Илона Маска
Стоимость обслуживания автомобилей выросла в 2024 году
Народное средство против главных врагов огурцов
Стало известно, сколько животные могут притворяться мертвыми
Дмитрий Астрахан сообщил, что аренда квартир в Москве дешевле, чем во Франции
Глава "Циан": спрос на жилье упал на 30% из-за высокой ключевой ставки
Фитнес-эксперт Силина: Стресс — одна из причин появления лишнего веса
В Санкт-Петербурге построят небоскреб высотой более 700 метров

В Петербурге возведут небоскреб высотой более 700 метров

2:21
Недвижимость

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о строительстве уникальных деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3" в Санкт-Петербурге, сообщило управление вице-губернатора города Николая Линченко.

В Петербурге возведут небоскреб высотой более 700 метров
Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Седьмого июня на ПМЭФ состоялось подписание соглашения между Санкт-Петербургом и АО "Синергия" о намерении реализовать проекты строительства современных многофункциональных комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3", — говорится в сообщении.

Документ подписали Линченко и генеральный директор АО "Синергия" Виктория Ненадышина в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Проект предусматривает создание многофункциональных центров высотой 703 и 555 метров.

Отмечается, что в рамках реализации проектов будет создана вся необходимая инфраструктура с использованием передовых строительных технологий и проведено высококачественное благоустройство.

АО "Синергия" — специализированный застройщик полного цикла, созданный в Петербурге для реализации масштабных, технически сложных и уникальных строительных проектов.

Ранее сообщалось, что 5 июня президент РФ Владимир Путин осмотрел площадку шпиля башни "Лахта Центра", построенной на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Во время экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также представил Путину проект двух новых небоскребов высотой 555 и 703 метра.

"Лахта Центр" — многофункциональный комплекс в Петербурге, включающий штаб-квартиру группы "Газпром" и общественные пространства, занимающие около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершилось в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Пляжи Крыма пустуют, несмотря на начало туристического сезона
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Сводка с фронта: над Часовым Яром российский флаг, наступление "штормов" ВС РФ в Липцах
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Последние материалы
Стоимость обслуживания автомобилей выросла в 2024 году
Народное средство против главных врагов огурцов
Стало известно, сколько животные могут притворяться мертвыми
Дмитрий Астрахан сообщил, что аренда квартир в Москве дешевле, чем во Франции
Глава "Циан": спрос на жилье упал на 30% из-за высокой ключевой ставки
Фитнес-эксперт Силина: Стресс — одна из причин появления лишнего веса
Пирожки с повидлом из слоёного теста: много начинки, которая не вытекает
Кукуруза улучшает зрение и улучшает работу пищеварения
Всё, что нужно знать о парабенах в косметике
Байденомика ведет экономику США к пропасти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников