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Центральный банк сохраняет ключевую ставку на уровне 16%: влияние на рынок жилья

Глава "Циан": спрос на жилье упал на 30% из-за высокой ключевой ставки

1:45
Недвижимость

Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но не исключил возможного повышения на следующем заседании. Генеральный директор "Циан" Дмитрий Григорьев сообщил корреспонденту URA. RU на ПМЭФ-2024, что текущая ставка привела к снижению спроса на покупку жилья на 30%. По его мнению, оптимальная ставка для россиян составляет 6-7%.

Глава "Циан": спрос на жилье упал на 30% из-за высокой ключевой ставки
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

"Учитывая текущую риторику, ключевая ставка может быть повышена <…>. Мы уже наблюдаем снижение выдачи ипотек на 30% по сравнению с прошлым годом. Ключевым моментом станет отмена или сокращение льготных программ этим летом. Трудно предсказать, как отрасль адаптируется к этим изменениям", — отметил Григорьев.

Он подчеркнул, что за последние 23 года цены на недвижимость снижались всего трижды. Даже в кризисные годы наблюдался рост, компенсирующий падение.

"Поэтому не стоит ожидать значительного снижения цен на фоне снижения спроса", — сказал он.

Григорьев также сообщил, что несмотря на высокие ставки по ипотеке, россияне сосредоточены на покупке жилья в новостройках. Однако из-за сокращения льготных программ предложение и продажи на вторичном и первичном рынках выровнялись. Спрос снизился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Покупатели стали более осторожными, часто откладывая покупку или принимая решение с задержкой.

По его словам, оптимальная ставка для ипотеки — 6-7%. "Все, что выше, считается некомфортным", — заключил Григорьев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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