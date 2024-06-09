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Эксперт объяснил, почему отказ от штор может быть ошибкой

Эксперт объясняет, почему отказ от штор может быть ошибкой

1:16
Недвижимость

Оформляя гостиную или спальню, некоторые предпочитают не использовать шторы.

Эксперт объясняет, почему отказ от штор может быть ошибкой
Фото: PxHere is licensed under CC0

С одной стороны, это оправданное дизайнерское решение: шторы занимают много места, из-за чего комната визуально уменьшается и выглядит теснее.

Кроме того, отсутствие штор гарантирует, что в комнате всегда будет достаточно света и яркости, так как даже открытые шторы частично блокируют солнечные лучи.

Однако, несмотря на эти преимущества, эксперт по интерьеру сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино считает, что это ошибка.

Почему шторы необходимы
Шторы защищают от палящего солнца, что особенно важно в жаркие периоды и для окон, выходящих на юг. Они также помогают регулировать яркость света и температуру в комнате.

Поэтому не рекомендуется полностью отказываться от штор, так как они могут оказаться весьма полезными.

Что делать, если шторы мешают
Если шторы занимают слишком много места и не украшают помещение, можно выбрать лаконичные модели без излишних деталей и ярких цветов.

Идеальным вариантом станет использование рулонных штор, которые можно полностью убрать, оставив над окном лишь небольшой валик.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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