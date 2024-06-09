Лучшие материалы для обивки дивана: шенилл, рогожка, микрофибра и искусственная замша

Микрофибра или искусственная замша — это самые практичные материалы для обивки дивана благодаря своим выдающимся механическим свойствам.
По данным ADVICE. NEWS, диваны с такой обивкой не изнашиваются, не электризуются, не впитывают жидкость, гипоаллергенны и сохраняют цвет.
Однако существуют и другие, не менее подходящие материалы для обивки диванов.
Что лучше для дивана: шенилл или рогожка?
Шенилл прекрасно подходит для детских комнат и спален благодаря своей мягкости и эстетичности.
Рогожка же отлично подходит для гостиных, офисов и общественных помещений благодаря своей высокой прочности.
Какая ткань для дивана лучше и практичнее: советы владельцам кошек
Для владельцев кошек отличными вариантами износостойкой обивки являются флок, искусственная замша и велюр.
Для офиса (особенно если вы берете питомца с собой на работу) наиболее практичны диваны и кресла, обитые натуральной или искусственной кожей.
Какой материал лучше: флок или велюр?
Флок идеально подойдет тем, кто ищет практичное изделие, так как он хорошо взаимодействует с домашними животными и активными детьми, а также легко чистится по сравнению с другими материалами.
Велюр станет отличным выбором для дивана, который должен стать украшением интерьера благодаря большому разнообразию фактур.
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