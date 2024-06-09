Лучшие материалы для обивки дивана: шенилл, рогожка, микрофибра и искусственная замша

Флок или велюр: какой материал выбрать для дивана в современном интерьере

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Микрофибра или искусственная замша — это самые практичные материалы для обивки дивана благодаря своим выдающимся механическим свойствам.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным ADVICE. NEWS, диваны с такой обивкой не изнашиваются, не электризуются, не впитывают жидкость, гипоаллергенны и сохраняют цвет.

Однако существуют и другие, не менее подходящие материалы для обивки диванов.

Что лучше для дивана: шенилл или рогожка?

Шенилл прекрасно подходит для детских комнат и спален благодаря своей мягкости и эстетичности.

Рогожка же отлично подходит для гостиных, офисов и общественных помещений благодаря своей высокой прочности.

Какая ткань для дивана лучше и практичнее: советы владельцам кошек

Для владельцев кошек отличными вариантами износостойкой обивки являются флок, искусственная замша и велюр.

Для офиса (особенно если вы берете питомца с собой на работу) наиболее практичны диваны и кресла, обитые натуральной или искусственной кожей.

Какой материал лучше: флок или велюр?

Флок идеально подойдет тем, кто ищет практичное изделие, так как он хорошо взаимодействует с домашними животными и активными детьми, а также легко чистится по сравнению с другими материалами.

Велюр станет отличным выбором для дивана, который должен стать украшением интерьера благодаря большому разнообразию фактур.