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Софа или диван: как выбрать идеальную мебель для маленькой комнаты

Эксперт объясняет, как отличить софу от дивана

1:03
Недвижимость

Можете ли вы, что называется, без подготовки отличить софу от дивана?

Эксперт объясняет, как отличить софу от дивана
Фото: PxHere is licensed under CC0

Если нет, то после знакомства с особенностями этого предмета мебели, которые выделила дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании БелНовости, сделать это станет намного проще.

Итак, ниже приведены основные отличительные черты софы:

  • Небольшие размеры, делающие софу идеальным выбором для маленькой комнаты.

  • Низкая спинка и подлокотники, расположенные на одном уровне.

  • Широкое, но довольно жесткое сиденье. Считается, что сон на такой жесткой поверхности полезен для здоровья.

  • Сиденье софы всегда находится на небольшом расстоянии от пола.

Следует отметить, что перечисленные характеристики относятся главным образом к классическим моделям софы. В магазинах также можно найти современные варианты, которые могут быть оснащены ортопедическим матрасом, дополнительным спальным местом и другими нестандартными элементами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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