Софа или диван: как выбрать идеальную мебель для маленькой комнаты

Можете ли вы, что называется, без подготовки отличить софу от дивана?
Если нет, то после знакомства с особенностями этого предмета мебели, которые выделила дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании БелНовости, сделать это станет намного проще.
Итак, ниже приведены основные отличительные черты софы:
Следует отметить, что перечисленные характеристики относятся главным образом к классическим моделям софы. В магазинах также можно найти современные варианты, которые могут быть оснащены ортопедическим матрасом, дополнительным спальным местом и другими нестандартными элементами.
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