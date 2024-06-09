Софа или диван: как выбрать идеальную мебель для маленькой комнаты

Эксперт объясняет, как отличить софу от дивана

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можете ли вы, что называется, без подготовки отличить софу от дивана?

Фото: PxHere is licensed under CC0

Если нет, то после знакомства с особенностями этого предмета мебели, которые выделила дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании БелНовости, сделать это станет намного проще.

Итак, ниже приведены основные отличительные черты софы:

Небольшие размеры, делающие софу идеальным выбором для маленькой комнаты.

Низкая спинка и подлокотники, расположенные на одном уровне.

Широкое, но довольно жесткое сиденье. Считается, что сон на такой жесткой поверхности полезен для здоровья.

Сиденье софы всегда находится на небольшом расстоянии от пола.

Следует отметить, что перечисленные характеристики относятся главным образом к классическим моделям софы. В магазинах также можно найти современные варианты, которые могут быть оснащены ортопедическим матрасом, дополнительным спальным местом и другими нестандартными элементами.