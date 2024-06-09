Эксперт советует: как оживить светлый интерьер с помощью акцентов

Как создать уют в светлом интерьере: советы по расстановке акцентов

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Светлый интерьер обладает множеством неоспоримых преимуществ, однако многие люди отмечают, что пребывание в такой квартире может вызывать некоторый дискомфорт.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Однотонный интерьер также может показаться слишком безликим.

Поэтому важно правильно расставлять акценты, советует Юлия Тычино, эксперт по вопросам дизайна сетевого издания "БелНовости".

Какие хитрости стоит учесть?

Интерьерные зеркала в эффектных рамах

Этот прием имеет сразу несколько преимуществ. Зеркала функциональны, поскольку даже небольшое зеркало делает пространство светлее и просторнее.

А эффектная рама становится важным акцентным элементом.

Растения

Этот популярный прием стоит использовать. Несколько крупных пальм или растений с яркими, эффектными листьями прекрасно дополнят светлый интерьер.

Также стоит проявить творческий подход к выбору кашпо.

Постеры

Постеры имеют несколько преимуществ перед картинами: большой выбор и доступная цена позволяют менять их в соответствии с настроением.

Чтобы даже самый недорогой постер выглядел солиднее, стоит приобрести красивую раму. Как правило, лучше всего смотрятся лаконичные рамы, не отвлекающие внимание от самого изображения.