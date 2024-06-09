Экспертный совет: что нельзя использовать в качестве напольного покрытия на кухне

Почему плитка — идеальный выбор для кухонного пола

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь идет о напольном покрытии в любой комнате, кроме кухни, обычно вопросов не возникает.

Фото: commons.wikimedia. org by Lucidatura pavimenti is licensed under CC-BY-SA-4.0

По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", самым популярным покрытием для ванной комнаты является плитка, в то время как в спальне и гостиной чаще используют линолеум или ламинат.

Но что же делать с кухней?

Давайте разберем, какие материалы точно не подойдут для кухни, чтобы облегчить ваш выбор.

Итак, для кухонного помещения не рекомендуется использовать ламинат низкого класса износостойкости. Вместо этого выбирайте покрытие классов 33 или 34.

Еще один неудачный выбор — натуральное дерево. Оно требует сложного ухода и может разбухать при постоянном контакте с водой.

Зато плитка является отличным вариантом для кухни благодаря своей долговечности, практичности и универсальности.

Однако у плитки есть один недостаток: если вы уроните чашку или тарелку, скорее всего, она разобьется.