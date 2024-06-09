Почему диваны-книжки устарели и какие модели диванов популярны сегодня

Диваны-книжки уходят в прошлое: современные альтернативы для вашего дома

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ранее, в эпоху коммунальных квартир, диваны-книжки были практически в каждом доме.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта популярность, как отмечает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", объясняется их многофункциональностью.

Действительно, такие диваны могут служить и кроватью, и местом для отдыха, и местом для гостей.

Но в наше время, к счастью, ситуация изменилась, и диван-книжка теперь портит интерьер своим дешевым и непривлекательным видом.

Кроме того, они не отличаются удобством, и о пользе для здоровья после отдыха на таком диване говорить не приходится.

Что же выбрать теперь, чтобы сохранить функциональность и не испортить интерьер?

Сегодня можно выбрать современные модели диванов с широким и удобным спальным местом. Такие диваны не будут скрипеть и не провалятся под вашим весом.

При покупке обратите внимание на высокую спинку, которая позволит вам с комфортом смотреть фильмы, а также на мягкие и широкие подлокотники с окантовкой — именно они сейчас в тренде.