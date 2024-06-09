Почему диваны-книжки устарели и какие модели диванов популярны сегодня

Ранее, в эпоху коммунальных квартир, диваны-книжки были практически в каждом доме.
Эта популярность, как отмечает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", объясняется их многофункциональностью.
Действительно, такие диваны могут служить и кроватью, и местом для отдыха, и местом для гостей.
Но в наше время, к счастью, ситуация изменилась, и диван-книжка теперь портит интерьер своим дешевым и непривлекательным видом.
Кроме того, они не отличаются удобством, и о пользе для здоровья после отдыха на таком диване говорить не приходится.
Что же выбрать теперь, чтобы сохранить функциональность и не испортить интерьер?
Сегодня можно выбрать современные модели диванов с широким и удобным спальным местом. Такие диваны не будут скрипеть и не провалятся под вашим весом.
При покупке обратите внимание на высокую спинку, которая позволит вам с комфортом смотреть фильмы, а также на мягкие и широкие подлокотники с окантовкой — именно они сейчас в тренде.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".