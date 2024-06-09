Топ-5 антитрендов в интерьере: их следовало забыть еще 10 лет назад

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Тренды в интерьере: от каких устаревших решений стоит отказаться

1:30
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В последние годы в интерьерах все реже встречаются сложные детали, массивные акценты и неприродные цвета.

Тренды в интерьере: от каких устаревших решений стоит отказаться
Фото: flickr.com by Cliff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", современные тенденции в интерьере отдают предпочтение простоте и практичности.

Давайте рассмотрим, какие элементы интерьера считаются устаревшими.

Многоуровневые цветные потолки
Сложные фигурные многоуровневые потолки больше не в моде. Сегодня актуальны простые ровные натяжные потолки, зеркальные или окрашенные поверхности.

Точечное освещение на потолке
Встроенные светодиоды по периметру потолка не обеспечивают необходимого уровня освещения и ухудшают внешний вид помещения своим безликим "пластиковым" видом.

Тяжелые шторы с массивной драпировкой
Для защиты от солнца лучше использовать легкие натуральные ткани. Тяжелые шторы теперь воспринимаются как пылесборники и считаются устаревшими.

Мебель из одного гарнитура
Современный интерьер предпочитает разнообразие. Мебель, сочетающая элементы разных эпох, фактур и палитр, выглядит более актуально, чем однообразные гарнитуры.

Фосфоресцирующие цвета
Спокойные и глубокие цвета в интерьере теперь предпочтительнее. Кислотные оттенки остались в прошлом, и от них стоит отказаться в пользу более естественных тонов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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