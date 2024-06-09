Госдума пока не обсуждает введение ограничений на строительство малогабаритных квартир по всей стране

В Госдуме пока не рассматривают вопрос о введении законодательных ограничений на строительство маленьких квартир по всей стране, сообщил РИА Новости председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на полях ПМЭФ.
Напомним, что в мае московские власти запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Застройщики, нарушившие требования Москомэкспертизы, получат отрицательные заключения на свои проекты. Подобные ограничения рассматриваются и в других регионах.
Пахомов отметил, что сначала нужно изучить опыт тех регионов, которые уже ввели ограничения на строительство малогабаритного жилья, и только после этого принимать решение. Он добавил, что этот вопрос пока не обсуждается. Пахомов также подчеркнул, что такой строгий подход более актуален для экономически сильных регионов, таких как Москва и Ленинградская область.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.