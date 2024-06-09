Госдума пока не обсуждает введение ограничений на строительство малогабаритных квартир по всей стране

Госдума не планирует ограничивать строительство маленьких квартир по всей России

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Госдуме пока не рассматривают вопрос о введении законодательных ограничений на строительство маленьких квартир по всей стране, сообщил РИА Новости председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на полях ПМЭФ.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Напомним, что в мае московские власти запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Застройщики, нарушившие требования Москомэкспертизы, получат отрицательные заключения на свои проекты. Подобные ограничения рассматриваются и в других регионах.

Пахомов отметил, что сначала нужно изучить опыт тех регионов, которые уже ввели ограничения на строительство малогабаритного жилья, и только после этого принимать решение. Он добавил, что этот вопрос пока не обсуждается. Пахомов также подчеркнул, что такой строгий подход более актуален для экономически сильных регионов, таких как Москва и Ленинградская область.