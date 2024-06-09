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В Москве практически исчезли квартиры, подходящие под льготную ипотеку

Новостройки Москвы: дефицит квартир под льготную ипотеку

2:05
Недвижимость

В Москве практически исчезли квартиры, подходящие под минимальные требования льготной ипотеки. Анализ первичного рынка столичной недвижимости был проведен компанией "Метриум", и его результаты опубликовало РБК.

Новостройки Москвы: дефицит квартир под льготную ипотеку
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Из-за сворачивания одной из популярных государственных ипотечных программ спрос на новостройки в Москве увеличился в 1,5 раза. По данным компании на июнь, в "старой" Москве осталось 1,54 тысячи квартир, что составляет 3,7 процента от общего объема предложений в этом районе. В Новой Москве насчитывается 5,26 тысячи квартир, или 23 процента от всех лотов. В Московской области выставлено на продажу 25,18 тысячи квартир (57,5 процента).

В апреле 2020 года, когда ипотека под 8 процентов годовых только начинала действовать, в "старой" Москве было 5,4 тысячи объектов, а в Новой Москве — 6,4 тысячи. Согласно данным "Бест-Новострой", больше всего вариантов тогда продавалось в Люблино, Южном Бутово и Северном Медведково. На тот момент каждая третья квартира в новостройке соответствовала условиям госипотеки. С тех пор количество доступного жилья в столице сократилось в 1,7 раза, а в исторической части города — в 3,6 раза. В основном, по словам управляющего директора компании Руслана Сырцова, в "старой" Москве остались студии. В ТиНАО преобладают небольшие однокомнатные квартиры, а в Подмосковье — относительно просторные однокомнатные квартиры комфорт-класса. "Как правило, такое жилье предлагается с чистовой отделкой", — отметил эксперт. Площадь лотов варьируется от 16 до 35 квадратных метров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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