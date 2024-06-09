Конфликт на бульваре Архитекторов: жительница Омска убрала навес из-за угрозы грабителей

Жительница Омска демонтировала навес, защищавший подвал дома от постоянных затоплений, из-за соображений личной безопасности, сообщает портал Om1. ru.
Конфликт возник в доме на бульваре Архитекторов. Навес был установлен по инициативе жильцов, так как во время дождей подвал регулярно затапливало, а в помещении проходили коммуникации. Однако одной из собственниц навес мешал, так как он находился прямо перед ее окном, перекрывая солнечный свет. Кроме того, женщина беспокоилась, что по навесу в ее квартиру могут легко проникнуть грабители.
Она обратилась в суд, который постановил обязать управляющую компанию убрать навес. Однако компания не спешила выполнять решение суда, и вмешаться пришлось судебным приставам. После начала исполнительного производства навес был демонтирован. В настоящее время жильцам неясно, как решить проблему с затоплением подвала.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.