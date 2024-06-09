Конфликт на бульваре Архитекторов: жительница Омска убрала навес из-за угрозы грабителей

Жительница Омска демонтировала навес над подвалом, испугавшись грабителей

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жительница Омска демонтировала навес, защищавший подвал дома от постоянных затоплений, из-за соображений личной безопасности, сообщает портал Om1. ru.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Конфликт возник в доме на бульваре Архитекторов. Навес был установлен по инициативе жильцов, так как во время дождей подвал регулярно затапливало, а в помещении проходили коммуникации. Однако одной из собственниц навес мешал, так как он находился прямо перед ее окном, перекрывая солнечный свет. Кроме того, женщина беспокоилась, что по навесу в ее квартиру могут легко проникнуть грабители.

Она обратилась в суд, который постановил обязать управляющую компанию убрать навес. Однако компания не спешила выполнять решение суда, и вмешаться пришлось судебным приставам. После начала исполнительного производства навес был демонтирован. В настоящее время жильцам неясно, как решить проблему с затоплением подвала.