Москвичка потеряла три квартиры, доверившись мошеннику. На инцидент обратил внимание телеканал НТВ.
Анна Полякова, жительница Москвы, унаследовала две квартиры в престижных районах столицы и однокомнатную квартиру возле метро "Динамо" от своего отца. Однажды она познакомилась с мужчиной, который представился помощником нотариуса и предложил помощь в оформлении документов по наследству. Анна согласилась и подписала бумаги. Как сообщается, чтобы сделать её более податливой, мужчина воспользовался её алкогольной зависимостью.
Мужчина действительно оформил все квартиры на Анну, но затем убедил её продать одну из них и переехать в барак в Подмосковье, где он якобы был прописан. Деньги от продажи он забрал себе. После этого, вместе с приятелем, он продал две оставшиеся квартиры по низкой цене, используя генеральную доверенность. Общий ущерб составил около 50 миллионов рублей.
Через некоторое время родственники Анны случайно узнали, что она живёт в бараке в Подмосковье, и выяснили, что имущество семьи продано, а мошенник успел сбежать за границу с деньгами. По факту преступления возбуждено два уголовных дела. В настоящее время Анне не удаётся попасть в бывшие квартиры, даже с полицейскими. Родственники подозревают, что новые владельцы связаны с преступниками и знали о планах мошенников. Анна пытается через суд признать сделки по продаже жилья недействительными.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.