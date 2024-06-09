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Москвичка потеряла три квартиры, доверившись мошеннику

Москвичка лишилась трех квартир из-за мошенника

1:37
Недвижимость

Москвичка потеряла три квартиры, доверившись мошеннику. На инцидент обратил внимание телеканал НТВ.

Москвичка лишилась трех квартир из-за мошенника
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Анна Полякова, жительница Москвы, унаследовала две квартиры в престижных районах столицы и однокомнатную квартиру возле метро "Динамо" от своего отца. Однажды она познакомилась с мужчиной, который представился помощником нотариуса и предложил помощь в оформлении документов по наследству. Анна согласилась и подписала бумаги. Как сообщается, чтобы сделать её более податливой, мужчина воспользовался её алкогольной зависимостью.

Мужчина действительно оформил все квартиры на Анну, но затем убедил её продать одну из них и переехать в барак в Подмосковье, где он якобы был прописан. Деньги от продажи он забрал себе. После этого, вместе с приятелем, он продал две оставшиеся квартиры по низкой цене, используя генеральную доверенность. Общий ущерб составил около 50 миллионов рублей.

Через некоторое время родственники Анны случайно узнали, что она живёт в бараке в Подмосковье, и выяснили, что имущество семьи продано, а мошенник успел сбежать за границу с деньгами. По факту преступления возбуждено два уголовных дела. В настоящее время Анне не удаётся попасть в бывшие квартиры, даже с полицейскими. Родственники подозревают, что новые владельцы связаны с преступниками и знали о планах мошенников. Анна пытается через суд признать сделки по продаже жилья недействительными.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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