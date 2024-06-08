Центробанк: льготную ипотеку на новостройки под 8% продлевать не будут

Набиуллина: льготную ипотеку на новостройки вряд ли продлят

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России вряд ли продлят льготную ипотеку на новостройки со ставкой 8 процентов годовых. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам июньского заседания совета директоров ЦБ.

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"Я не думаю, что безадресная программа будет продлена в каком-либо виде. Обсуждения на эту тему не ведутся", — сообщила Набиуллина.

Однако она допустила, что могут быть сохранены адресные программы, такие как "Семейная ипотека". Также рассматриваются дополнительные инициативы для решения жилищного вопроса россиян, добавила глава финансового регулятора.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки под 6 процентов. Эта мера может затронуть семьи, желающие приобрести жилье в малых городах. При этом возраст детей не будет иметь значения, важно лишь, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки.