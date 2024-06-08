Забытый формат жилья из СССР внезапно вновь популярен у россиян

Взлет популярности двухуровневых квартир в России

4:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приватные сады и личные террасы: Нестандартное жилье в новостройках

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Приватные сады на первых этажах, личные террасы на крышах или отдельные входы — по статистике, 41% покупателей новостроек предпочитают сегодня нестандартное жилье. Из них 35% выбирают двухуровневые квартиры, которые занимают два этажа в многоквартирном доме и напоминают частные дома. "Лента.ру" исследовала, как купить такую недвижимость, ее стоимость и особенности проживания.

Двухуровневые квартиры: от СССР до современных реалий

Двухуровневые квартиры появились еще в СССР. В феврале 2024 года Мосжилинспекция выявила, что два жителя дома на Пинягинской улице в Митино незаконно преобразовали свои квартиры, захватив технический этаж и пробив проемы в потолке. Соседи сообщили о нарушении, и собственников обязали вернуть чердак в прежнее состояние.

Первым домом с двухуровневыми квартирами был дом Наркомфина, построенный в 1930 году в Москве. Квартиры были двух типов: малометражки для одиночек и просторные для больших семей. В них не было кухонь, жильцы должны были посещать фабрику-кухню.

Двухуровневые квартиры также появились в домах-лабиринтах в Чертаново, доме-корабле на Тульской и доме кардиологов в Крылатском. Сначала такие квартиры предоставляли многодетным семьям, а затем партийным работникам и научным сотрудникам.

Современный рынок двухуровневых квартир

Сегодня двухуровневые квартиры составляют лишь 0,4% от общего числа новостроек, хотя за последний год их предложение выросло на 10%. В Москве продается 196 таких объектов, из них 158 — квартиры и 38 — апартаменты. Наиболее популярны они в бизнес-классе (38%) и элитном сегменте (35%).

В регионах также можно найти двухуровневые квартиры, например, в Воронеже и Омске. В Омске, за 38 миллионов рублей можно приобрести 227-метровую квартиру с панорамными окнами.

Особенности двухуровневых квартир

Двухуровневые квартиры могут быть разных форматов. Самый простой — двухуровневая квартира в бельэтаже, где кухня-гостиная находится внизу, а спальня наверху. Более дорогие варианты включают пентхаусы с террасами и бассейнами.

Плюсы двухуровневых квартир включают просторную площадь, возможность выделить каждому члену семьи отдельную комнату и создать приватные и общие зоны. Минусы — необходимость часто подниматься и спускаться по лестнице и потеря площади на саму лестницу.

Покупатели и стоимость

Чаще всего двухуровневые квартиры покупают семьи с детьми. Средняя цена квадратного метра в Москве составляет 1,3 миллиона рублей, а квартира — 213,9 миллиона рублей. Самая дешевая двухуровневая квартира в Москве продается за 23,8 миллиона рублей, а самая дорогая — за 2 миллиарда рублей.

История из жизни: Михаил Шардин, Пермь

Михаил Шардин стал владельцем двухуровневой квартиры благодаря брату. Квартира в новостройке превратилась в пентхаус после присоединения технического этажа. Жить в такой квартире было удобно, особенно с маленьким ребенком. Однако, при продаже квартиры Михаил столкнулся с трудностями — цена на двухуровневые квартиры выше из-за их площади, но покупателей найти сложнее.

Михаил рекомендует двухуровневое жилье, особенно если продумать конструкцию лестницы и пространство под ней. Это необычный и интересный формат жилья.