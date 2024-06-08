Россиянам рассказали, как использовать уксус для усиления напора в душе

Эксперты рассказали, как усилить напор воды в душе с помощью уксуса

Очистка аэратора уксусом может улучшить напор воды в душе. Такой совет дали эксперты "ТутНовости".

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Специалисты рекомендуют снять насадку на кране, которая отвечает за рассеивание воды, и замочить ее в растворе уксуса и воды в соотношении 1:1. Лучше всего оставить насадку в растворе на ночь, после чего тщательно промыть и установить обратно.

Еще один способ усилить напор — очистить сам смеситель. Для этого нужно закрыть струю воды крышкой смесителя, затем несколько раз включить и выключить его.

Эксперты также перечислили причины слабого напора воды. Среди них: некачественный или изношенный смеситель, наличие ограничителя подачи воды, засорение лейки душа, забитые трубы или поврежденный шланг.