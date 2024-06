Россиянам рассказали, как использовать уксус для усиления напора в душе

Очистка аэратора уксусом может улучшить напор воды в душе. Такой совет дали эксперты "ТутНовости".

