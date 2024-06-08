В Московской области обнаружили дом за 500 рублей

В Подмосковье обнаружили дом за 500 рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Московской области обнаружили дом за 500 рублей. Эту информацию предоставили эксперты инвестиционной компании Garnet в интервью "Ленте.ру".

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Согласно данным специалистов, речь идет о доме в подмосковном Чехове, площадью 40 квадратных метров. Желающие могут арендовать эту недвижимость, признанную самой дешевой в регионе, всего за 500 рублей в сутки.

Самый дорогой дом для аренды в Московской области стоит 756 тысяч рублей в сутки. За эту сумму арендаторы получат роскошный особняк в Одинцово площадью 340 квадратных метров. В среднем, аренда дома в Подмосковье обходится в 7,3 тысячи рублей в сутки, заключили эксперты.