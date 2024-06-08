Четыре года без воды и канализации в аварийном доме: семья в Феодосии в негодавании

Семья в Феодосии четыре года живет в аварийном доме без воды и канализации

В Феодосии семья вынуждена жить в аварийном доме без воды и канализации уже четыре года. Этой ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.

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Россиянка обратилась в приемную главы СК Александра Бастрыкина с жалобой на условия проживания в маленькой квартире дома 1917 года постройки. Дом не имеет фундамента, в стенах образовались трещины, а в единственной жилой комнате распространилась плесень. Также отсутствуют системы водоснабжения и водоотведения.

Квартира была предоставлена отцу женщины по договору социального найма, однако здание признали аварийным еще в 2020 году. Суд постановил предоставить семье новое жилье с необходимыми удобствами, но это до сих пор не выполнено.

Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией и потребовал доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав семьи.