Четыре года без воды и канализации в аварийном доме: семья в Феодосии в негодавании

В Феодосии семья вынуждена жить в аварийном доме без воды и канализации уже четыре года. Этой ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International