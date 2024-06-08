В США выставлен на продажу дом возрастом старше самой страны

Дом колониальной эпохи в США выставлен на продажу

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В американском штате Массачусетс выставлен на продажу дом, построенный еще до основания Соединенных Штатов. Этот дом, хотя и не является самым старым зданием в стране, оценен в 800 тысяч долларов. Он был возведен в городе Плимптон британским колонистом Стивеном Брайантом в 1669 году. Для сравнения, возраст самого старинного здания в США, дома Фэрбенкса, также находящегося в Массачусетсе, составляет 387 лет.

Фото: unsplash.com by Роуэн Хойвел is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Участок дома занимает 80 соток, а его площадь превышает 230 квадратных метров. Здание построено по распространенной в то время технологии деревянного каркаса. В 1703 году дом был расширен до пяти этажей, с добавлением мансарды. В нем находятся три спальни и две ванные комнаты. Интерьер украшен тремя каминами, балочными потолками, окнами из свинцового стекла и дощатым полом, что придает ему ощущение старины.

Несмотря на исторический дух, дом оснащен современными удобствами, такими как стиральная машина, сушилка, генератор, нагреватели, нефтяной бак и новая электропроводка. На территории также есть отдельный гараж и курятник.