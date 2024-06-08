Как избавиться от муравьев на даче: проверенные методы

Не стоит мириться с присутствием муравьев на участке, так как за ними могут появиться более опасные вредители, такие как тля. "Челнинские известия" поделились советами по борьбе с муравьями для дачников.
Эффективным средством является отработанное машинное масло. Его нужно залить в разоренный муравейник, а затем полить кипятком. Этот метод действует мгновенно и не снижает плодородие почвы — трава продолжает расти, а через год на этом месте можно делать посадки. Также следует убирать камни и доски с участка, так как муравьи часто селятся рядом с ними, напоминают опытные садоводы. Для профилактики рекомендуется высаживать душистые растения, такие как полынь, петрушка и чеснок.
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