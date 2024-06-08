Минстрой России предлагает повысить стоимость капремонта после ЧС

В России предлагает повысить стоимость ремонта жилья при ЧС

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министерство строительства России предложило увеличить стоимость капитального ремонта помещений, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно документу, средняя площадь жилья, предоставляемого в рамках социальной поддержки граждан, составляет 18 квадратных метров на одного человека.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил запретить российским застройщикам использовать дешевые материалы при отделке квартир в новостройках. Он отметил, что на рынке недвижимости сейчас много предложений о покупке жилья в новостройках с отделкой.