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Пожар в Южно-Сахалинске: в квартире загорелся холодильник

В Южно-Сахалинске квартира загорелась из-за холодильника

Недвижимость

В Южно-Сахалинске произошел пожар в квартире из-за возгорания холодильника, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

В Южно-Сахалинске квартира загорелась из-за холодильника
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инцидент случился вечером 6 июня в жилом доме №35 на улице Карьерной. Огонь вспыхнул в одной из квартир на первом этаже. Первый пожарный расчет прибыл на место через три минуты после вызова. Причиной пожара оказался холодильник, который к моменту прибытия спасателей уже был охвачен пламенем.

Пожар был локализован в 20:35 по местному времени (12:35 по московскому времени) и полностью ликвидирован в 20:56. Огонь охватил площадь в два квадратных метра. В тушении участвовали 10 пожарных и 2 единицы техники. По данным ведомства, никто не пострадал.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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