Назван способ ускорить замену старых лифтов в России: льготное финансирование

Как льготный факторинг поможет в замене старых лифтов в России

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ускорить замену устаревших лифтов в России поможет льготное финансирование через уступку денежного требования (факторинг). Этот механизм может быть утвержден новым постановлением правительства, как сообщил гендиректор института развития "Дом.РФ" Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

"Мы совместно с Минпромторгом подготовили проект постановления правительства, который позволит субсидировать процентную ставку факторингового финансирования при замене лифтов в рамках капитального ремонта, если срок их эксплуатации истек", — отметил Мутко.

Он пояснил, что большинство регионов не могут полностью финансировать замену лифтового оборудования из бюджета. В настоящее время почти половина всех закупок фондов капремонта оплачивается с рассрочкой на три года и более.

По предварительным оценкам, на реализацию механизма потребуется до 7 миллиардов рублей. Программа, по мнению Мутко, покроет расходы на замену не только тех 40 тысяч лифтов, которые уже вышли из эксплуатации, но и остальных по мере их устаревания.

"Сейчас обсуждается, что для отечественных лифтовых заводов льготное финансирование может помочь регионам сохранить текущий уровень цен на закупку лифтового оборудования и долговую нагрузку, а заводам — обеспечить возможность капитальных вложений в модернизацию производства и высокий уровень импортозамещения", — добавил Мутко.

Проект уже прошел согласование с Минпромторгом и Минстроем.