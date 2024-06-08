Вице-премьер Хуснуллин объяснил, почему на одного россиянина приходится 29 м² жилья, а на одного китайца — 43 м²

В России строят 0,75 м² жилья на человека в год, оценил вице-премьер Хуснуллин

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На одного россиянина приходится 29 квадратных метров жилья, а на одного китайца — 43 "квадрата", сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

В последние два десятилетия в Китае жилищное строительство стало одним из драйверов экономики, поэтому его объём достигал одного квадратного метра в год на человека, объяснил зампред правительства.

В России этот показатель не превышает 0,75 м2 даже при рекордных темпах строительства. "Мы хотим выйти на 0,82 квадратных метра, понимая, что какие-то регионы строят уже 1,5-2 квадратных метра на человека", — признался вице-премьер.

По его мнению, это реально, тем более соответствующую задачу поставил президент Владимир Путин — его указом "О национальных целях развития" заявлена цель в 38 "квадратов" на человека к 2030 году.