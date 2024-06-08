Рублёвская роскошь: топ-3 самой дорогой загородной аренды в Подмосковье

"Авито Недвижимость" составила рейтинг самой дорогой загородной аренды в Московской области, его в пятницу обнародовало РИАМО.
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Топ-3 подмосковной роскоши
За особняк площадью 1400 квадратных метров на участке 50 соток в коттеджном посёлке "Жуковка XXI" на Рублёво-Успенском шоссе просят 8,876 миллиона рублей в месяц. Оно того стоит, судите сами: несколько спален с санузлами, две гардеробные, два кабинета, кухня-столовая, бар, гостиная с камином, тренажёрный зал и терраса для уютных завтраков на свежем воздухе. Также есть баня и гараж для трёх машин.
За 4,75 миллиона рублей в месяц можно снять 1177-метровое жилище на участке в 29 соток в коттеджном посёлке ParkVille. За эти деньги вы получите несколько спален, гардеробную, две гостиные, камин, мини-кинозал, тренажёрный зал, винную комнату, SPA-зону, бассейн, сауну, массажный кабинет. Кроме того, есть гараж для двух машин с комнатой для персонала.
Умный дом (в том смысле, что оборудован соответствующей системой) площадью 980 м2 на 60 сотках в коттеджном посёлке "Никольская слобода" на Волоколамском шоссе сдаётся за 2,8 миллиона рублей. Несколько спален, гостиная с камином, кабинет, библиотека и профессиональный кинозал устланы итальянским паркетом, украшены мозаикой и гипсовым декором ручной лепки.