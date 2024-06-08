Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удар ВКС под Харьковом уничтожил свыше 110 солдат и наёмников ВСУ
Россиянам рассказали, почему кошки не любят собак
Обработка томатов йодом: когда, чем и как правильно проводить
Тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс максимально эффективными
В России допустили появление "третьей столицы" по примеру Петра I
Онколог Дронов ставит под сомнение существование вакцины против рака
LADA представила предсерийную версию Vesta с ручным управлением на ПМЭФ-2024
Ветеринары рассказали, какие собаки страдают от кастрации больше всего
Крымский путешественник Виктор Пинчук: жизнь на краю и приключения в 60 странах
Рублёвская роскошь: топ-3 самой дорогой загородной аренды в Подмосковье

Самый дорогой дом в аренду в Подмосковье сдают за 8,876 миллиона рублей в месяц

1:46
Недвижимость

"Авито Недвижимость" составила рейтинг самой дорогой загородной аренды в Московской области, его в пятницу обнародовало РИАМО.

Самый дорогой дом в аренду в Подмосковье сдают за 8,876 миллиона рублей в месяц
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Топ-3 подмосковной роскоши

  1. За особняк площадью 1400 квадратных метров на участке 50 соток в коттеджном посёлке "Жуковка XXI" на Рублёво-Успенском шоссе просят 8,876 миллиона рублей в месяц.
    Оно того стоит, судите сами: несколько спален с санузлами, две гардеробные, два кабинета, кухня-столовая, бар, гостиная с камином, тренажёрный зал и терраса для уютных завтраков на свежем воздухе. Также есть баня и гараж для трёх машин.
  2. За 4,75 миллиона рублей в месяц можно снять 1177-метровое жилище на участке в 29 соток в коттеджном посёлке ParkVille. За эти деньги вы получите несколько спален, гардеробную, две гостиные, камин, мини-кинозал, тренажёрный зал, винную комнату, SPA-зону, бассейн, сауну, массажный кабинет. Кроме того, есть гараж для двух машин с комнатой для персонала.
  3. Умный дом (в том смысле, что оборудован соответствующей системой) площадью 980 м2 на 60 сотках в коттеджном посёлке "Никольская слобода" на Волоколамском шоссе сдаётся за 2,8 миллиона рублей. Несколько спален, гостиная с камином, кабинет, библиотека и профессиональный кинозал устланы итальянским паркетом, украшены мозаикой и гипсовым декором ручной лепки.
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Прохор Шаляпин заявил, что не понимает, почему его недолюбливает Стас Пьеха
Прохор Шаляпин заявил, что не понимает, почему его недолюбливает Стас Пьеха
Последние материалы
Россиянам рассказали, почему кошки не любят собак
Обработка томатов йодом: когда, чем и как правильно проводить
Тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс максимально эффективными
В России допустили появление "третьей столицы" по примеру Петра I
Онколог Дронов ставит под сомнение существование вакцины против рака
LADA представила предсерийную версию Vesta с ручным управлением на ПМЭФ-2024
Ветеринары рассказали, какие собаки страдают от кастрации больше всего
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим
Крымский путешественник Виктор Пинчук: жизнь на краю и приключения в 60 странах
Дыня спасает от инсульта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников