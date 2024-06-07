Подмосковным новосёлам дали инструкции в областном правительстве: первые действия после переезда

Минжилполитики Подмосковья напомнило о регистрации жилья после покупки

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После заселения в свежеприобретённое жильё в новостройке не забудьте зарегистрировать его в Росреестре, пишет в пятницу РИАМО со ссылкой на материалы Министерства жилищной политики Московской области.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

Подмосковье — в авангарде цифровизации, поэтому процедура регистрации права собственности на недвижимость осуществляется электронно и занимает не более суток.

Обычно это можно сделать в офисе застройщика, поэтому не нужно ходить ни в какие инстанции, ни в МФЦ.

Кроме того, новосёлам следует прописаться по новому месту жительства (можно через Госуслуги) — это полезно для прикрепления к поликлинике, записи детей в школу или детсад — и подписать договор с управляющей компанией, чтобы сделать проживание максимально комфортным.