Подмосковным новосёлам дали инструкции в областном правительстве: первые действия после переезда

После заселения в свежеприобретённое жильё в новостройке не забудьте зарегистрировать его в Росреестре, пишет в пятницу РИАМО со ссылкой на материалы Министерства жилищной политики Московской области.
Подмосковье — в авангарде цифровизации, поэтому процедура регистрации права собственности на недвижимость осуществляется электронно и занимает не более суток.
Обычно это можно сделать в офисе застройщика, поэтому не нужно ходить ни в какие инстанции, ни в МФЦ.
Кроме того, новосёлам следует прописаться по новому месту жительства (можно через Госуслуги) — это полезно для прикрепления к поликлинике, записи детей в школу или детсад — и подписать договор с управляющей компанией, чтобы сделать проживание максимально комфортным.
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