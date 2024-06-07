На ПМЭФ россиянам раскрыли, что в ближайшее время будет с ценами на недвижимость

Вопреки оптимистичным прогнозам власть имущих, ценам на жильё в России не суждено упасть. Своим мнением на этот счёт поделился с NEWS.ru генеральный директор ФСК "Регион" Алексей Алмазов.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума он опроверг миф о сверхприбылях девелоперов — их, по его словам, никогда не было и нет, особенно в регионах. Наоборот, застройщики вынуждены работать в условиях минимальной маржинальности из-за неуклонного роста себестоимости стройматериалов, рабочей силы, ключевой ставки и стоимости земли.
"Я пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы цены каким-то образом начали снижаться", — резюмировал Алмазов.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?