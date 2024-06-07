На ПМЭФ россиянам раскрыли, что в ближайшее время будет с ценами на недвижимость

Застройщик опроверг возможность падения цен на жильё: "Никаких предпосылок"

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вопреки оптимистичным прогнозам власть имущих, ценам на жильё в России не суждено упасть. Своим мнением на этот счёт поделился с NEWS.ru генеральный директор ФСК "Регион" Алексей Алмазов.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

В кулуарах Петербургского международного экономического форума он опроверг миф о сверхприбылях девелоперов — их, по его словам, никогда не было и нет, особенно в регионах. Наоборот, застройщики вынуждены работать в условиях минимальной маржинальности из-за неуклонного роста себестоимости стройматериалов, рабочей силы, ключевой ставки и стоимости земли.

"Я пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы цены каким-то образом начали снижаться", — резюмировал Алмазов.