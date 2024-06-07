На ПМЭФ россиянам раскрыли, что в ближайшее время будет с ценами на недвижимость

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Застройщик опроверг возможность падения цен на жильё: "Никаких предпосылок"

0:47
Недвижимость

Вопреки оптимистичным прогнозам власть имущих, ценам на жильё в России не суждено упасть. Своим мнением на этот счёт поделился с NEWS.ru генеральный директор ФСК "Регион" Алексей Алмазов.

Застройщик опроверг возможность падения цен на жильё: "Никаких предпосылок"
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

В кулуарах Петербургского международного экономического форума он опроверг миф о сверхприбылях девелоперов — их, по его словам, никогда не было и нет, особенно в регионах. Наоборот, застройщики вынуждены работать в условиях минимальной маржинальности из-за неуклонного роста себестоимости стройматериалов, рабочей силы, ключевой ставки и стоимости земли.

"Я пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы цены каким-то образом начали снижаться", — резюмировал Алмазов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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