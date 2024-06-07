В России ни за что не запретят квартиры меньше 20 м² и не отменят льготную ипотеку, заверили в Минстрое

Отвечая на вопросы участников Петербургского международного экономического форума, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин опроверг запрет микроквартир в России, передаёт ТАСС в четверг.
Один из вопросов был сформулирован следующим образом: что будут делать девелоперы, если с завтрашнего дня отменят льготные программы ипотеки, а регионы начнут массово вводить ограничение минимальной площади квартир в 20 квадратных метров?
"Они переключатся тогда на сельское хозяйство, если одно из этого произойдёт. Поэтому ничего из этого не произойдёт", — ответил замминистра.
Тем временем уже 10 регионов собираются запретить микроквартиры следом за Москвой, потому что Владимир Путин поручил довести норму жилплощади до 33 квадратных метров на человека к 2030 году, а в Госдуме уже оценивают положительные итоги отмены льготной ипотеки.
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