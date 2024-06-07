Отмена льготной ипотеки — благо для россиян: остановлен рост цен на жильё и даже возможны скидки 30-35%

Цены на жильё больше не будут расти, пообещал депутат Аксаков

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отмена льготных программ ипотеки с господдержкой остановила рост цен на жильё, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"Цены на жильё стимулировала массовая льготная ипотека. Разница между вторичной и первичной недвижимостью составляла 30-40%", — заявил он "Российской газете" на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я полагаю, что цены на жильё расти не будут, — предрёк депутат. — И это мы уже видим, что цены остановились и есть даже предложения с очень серьёзным дисконтом 30-35%".

Ранее он же признал льготную ипотеку ошибкой.