"Дом.РФ" изучит вопрос, выгодны ли энергоэффективные дома

"Дом.РФ" анализирует потребление ресурсов в домах от "ФСК регион"

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Дом.РФ" проведет исследование данных о фактическом потреблении ресурсов в многоквартирных домах, построенных "ФСК регион". Такое соглашение было подписано на ПМЭФ-2024, сообщили в госкомпании. Анализу подлежат данные о потреблении ресурсов на теплоснабжение, отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и обслуживание мест общего пользования. Также будет оценена стоимость энергоэффективных мероприятий для перехода на более высокие классы энергоэффективности.

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Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству госкомпании Марина Слуцкая подчеркнула важность данных о качестве и стоимости "зеленых" проектов. Она отметила, что их оцифровка поможет четче сформулировать преимущества "зеленого" строительства для граждан и обосновать особые условия проектного финансирования для энергоэффективных зданий.

К проекту "Дом.РФ" скоро присоединятся другие застройщики. Обсуждаются аналогичные соглашения с "Дом.РФ девелопмент", "НК Траст", "Формат" и "Ресурс девелопмент — Острогорная". Кроме того, на ПМЭФ-2024 госкомпания подписала соглашение с Unigreen Energy, занимающейся строительством солнечных электростанций и продажей "зеленой" электроэнергии.