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Увеличение числа обращений к нотариусам из-за некачественного ремонта и работы застройщиков

Россияне все чаще обращаются к нотариусам для фиксации некачественного ремонта

1:51
Недвижимость

Все больше людей обращаются к нотариусам, чтобы зафиксировать некачественный ремонт или плохую работу застройщика, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Федеральную нотариальную палату. Заверенные нотариусом документы необходимы гражданам для судебных разбирательств.

Россияне все чаще обращаются к нотариусам для фиксации некачественного ремонта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

За первые пять месяцев этого года количество таких обращений выросло на 17%, достигнув 17,5 тысяч. В 2023 году было подано 39,2 тысячи подобных запросов, что на 15% больше по сравнению с 2022 годом.

Граждане, недовольные ремонтом в своих квартирах или работой застройщиков, обращаются к нотариусам для обеспечения доказательств. Например, если обои на стенах отваливаются, это юридический факт, который необходимо зафиксировать для дальнейшего судебного разбирательства.

Часто люди обращаются к нотариусам, чтобы доказать некачественный ремонт и взыскать деньги с недобросовестного исполнителя. Федеральная нотариальная палата привела примеры. В Перми подрядчик обязался провести ремонт в жилом доме, включая замену крыши и строительство пристройки с бассейном. Однако к ноябрю работы не были завершены, и зимой дом остался без крыши. Владельцы зафиксировали это с помощью нотариуса, который назначил строительную экспертизу.

Еще один пример: нотариус помог дольщикам, которые опасались, что застройщик не сдаст новостройку вовремя. Дом обещали построить за два года, но за несколько месяцев до срока на месте дома был лишь котлован со сваями. Получив нотариально заверенный протокол, дольщики смогли расторгнуть договор и вернуть свои деньги.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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