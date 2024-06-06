Найдена самая дешёвая квартира по переуступке в ЦАО Москвы. А заодно — и самая дорогая

Самая дешёвая квартира по переуступке в ЦАО Москвы продаётся за 15,1 млн ₽

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дешёвая квартира по переуступке в ЦАО Москвы продаётся за 15,1 миллиона рублей, сообщает "Мир квартир" в среду.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В распоряжении редакции сайта оказалось исследование, проведённое Skolkovo Realty. В мае компания нашла в шести из десяти районов центра столицы 283 квартиры по договору переуступки. Их цены — в диапазоне от 329 тысяч до 3,2 миллиона рублей за квадратный метр.

Больше всего таких лотов — в Пресненском районе. Там же и вышеупомянутый объект — 29-метровая студия недалеко от метро "Шелепиха".

Самое дорогое предложение по переуступке — 540-метровая многокомнатная квартира в Хамовниках за 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, по статье 11 Закона № 214-ФЗ договор переуступки (цессия) долевого участия может быть заключен только до подписания застройщиком акта передачи недвижимости в собственность.