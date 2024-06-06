Найдена самая дешёвая квартира по переуступке в ЦАО Москвы. А заодно — и самая дорогая

Самая дешёвая квартира по переуступке в ЦАО Москвы продаётся за 15,1 миллиона рублей, сообщает "Мир квартир" в среду.
В распоряжении редакции сайта оказалось исследование, проведённое Skolkovo Realty. В мае компания нашла в шести из десяти районов центра столицы 283 квартиры по договору переуступки. Их цены — в диапазоне от 329 тысяч до 3,2 миллиона рублей за квадратный метр.
Больше всего таких лотов — в Пресненском районе. Там же и вышеупомянутый объект — 29-метровая студия недалеко от метро "Шелепиха".
Самое дорогое предложение по переуступке — 540-метровая многокомнатная квартира в Хамовниках за 1,2 миллиарда рублей.
Напомним, по статье 11 Закона № 214-ФЗ договор переуступки (цессия) долевого участия может быть заключен только до подписания застройщиком акта передачи недвижимости в собственность.
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