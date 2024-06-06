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Рост заявок на льготную ипотеку не повлиял на цены жилья в городах-миллионниках России

Рост заявок на льготную ипотеку не повлиял на цены на жилье в городах-миллионниках

4:01
Недвижимость

Этой весной наблюдался стабильный рост заявок на льготную ипотеку: в мае их было на четверть больше, чем в апреле. Однако, несмотря на покупательский ажиотаж, значительного роста цен в городах-миллионниках России не произошло, за исключением Казани. В Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Ростове цены даже снизились, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Рост заявок на льготную ипотеку не повлиял на цены на жилье в городах-миллионниках
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Эксперты ожидали постепенного или резкого повышения цен на первичное жилье с середины апреля, когда стало ясно, что программа льготной ипотеки будет прекращена. Это вызвало активизацию покупателей, что подтвердил Центробанк.

По данным Витрины недвижимости Restate, подорожания новостроек в апреле и мае не произошло. В семи из 15 городов-миллионников средние цены остались неизменными: Петербург, Новосибирск, Уфа, Красноярск, Воронеж, Волгоград и Краснодар. В Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра не меняется с сентября прошлого года.

В Казани, единственном из миллионников, цена за квадратный метр на первичном рынке выросла с начала апреля на 6 тыс. рублей (почти 4%). Теперь стоимость достигает 169 тыс. рублей за кв. метр, что сопоставимо с Уфой. Типичное предложение — 25-метровая студия за 4,5 млн рублей со сдачей в следующем году.

В Нижнем Новгороде цена выросла на 3 тыс. рублей (менее 2%), в Перми — на 2 тыс. рублей (чуть более 1%). В Москве цена увеличилась на 3 тыс. рублей за два месяца, что составляет менее 1%. В Челябинске, наоборот, стоимость квадрата упала почти на 5% (минус 7 тыс. рублей). Здесь можно найти компактную однокомнатную квартиру за 4,5 млн рублей и даже останутся деньги на ремонт.

В Ростове-на-Дону цена квадрата снизилась на 3 тыс. рублей (минус 3%). Средняя стоимость составляет 100 тыс. рублей за кв. метр, что делает его вторым самым дешевым городом-миллионником после Красноярска.

Самым дорогим городом остается Сочи (население около 430 тыс.) — 413 тыс. рублей за кв. метр в среднем. За последние два месяца цены в Сочи снизились на 2%, а с сентября прошлого года — на 28%.

"Локальный всплеск спроса в мае не сравним с ажиотажем 2014-2015 и 2020-2021 годов. Рост интереса к новостройкам из-за прекращения льготной ипотеки не влияет на цены. Через спецпредложения и акции от застройщиков мы видим их снижение. Этот процесс может продолжаться до конца года или дольше, пока не снизится ключевая ставка и ставки по вкладам. Тогда на рынок вернутся те, кто сейчас зарабатывает на депозитах, и возможен новый рост цен", — говорит Андрей Добрый, руководитель витрины недвижимости Restate.

На вторичном рынке в России нет ажиотажа, а цены стабильны. В девяти миллионниках они с начала апреля не изменились. Небольшой рост наблюдается в Краснодарском крае: на 8% в Сочи и на 2,4% в Краснодаре. В Москве квадратный метр подорожал на 5 тыс. рублей (чуть более 1%).

В Ростове-на-Дону вторичное жилье дешевеет вместе с новостройками на те же 3%. Средняя цена за квадратный метр — 96 тыс. рублей, самый низкий показатель среди миллионников. Лидирует Москва, где готовое жилье значительно дороже, чем в Сочи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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