В России хотят отказаться от управляющих компаний в пользу саморегулируемых организаций

Глава Минстроя Файзуллин сообщил о проработке отказа от лицензируемых УК

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Управление жилым фондом хотят передать саморегулируемым организациям — соответствующий вопрос уже прорабатывается министерством строительства и ЖКХ России, сообщил его глава Ирек Файзуллин на Общественном совете Минстроя.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Лицензируемые управляющие компании плохо справляются со своей работой, заявил выступавший там президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров.

По его словам, повлиять на УК, получившую лицензию, нет никакой возможности, вплоть до окончания её действия: "Управляющая компания пять лет может делать всё, что заблагорассудится".

"Необходимо перейти от системы лицензирования, которая не работает вообще, на систему саморегулирования, которая показала себя в строительстве", — предложил Шамузафаров.

"Я думаю, что мы уровень ответственности всех участников инвестиционно-строительного процесса повысим, аналогичную работу будем отрабатывать и в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — прокомментировал Файзуллин.