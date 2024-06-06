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В России хотят отказаться от управляющих компаний в пользу саморегулируемых организаций

Глава Минстроя Файзуллин сообщил о проработке отказа от лицензируемых УК

1:05
Недвижимость

Управление жилым фондом хотят передать саморегулируемым организациям — соответствующий вопрос уже прорабатывается министерством строительства и ЖКХ России, сообщил его глава Ирек Файзуллин на Общественном совете Минстроя.

Глава Минстроя Файзуллин сообщил о проработке отказа от лицензируемых УК
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Лицензируемые управляющие компании плохо справляются со своей работой, заявил выступавший там президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров.

По его словам, повлиять на УК, получившую лицензию, нет никакой возможности, вплоть до окончания её действия: "Управляющая компания пять лет может делать всё, что заблагорассудится".

"Необходимо перейти от системы лицензирования, которая не работает вообще, на систему саморегулирования, которая показала себя в строительстве", — предложил Шамузафаров.

"Я думаю, что мы уровень ответственности всех участников инвестиционно-строительного процесса повысим, аналогичную работу будем отрабатывать и в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — прокомментировал Файзуллин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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