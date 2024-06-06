За какую перепланировку могут отобрать квартиру, а какая возможна, но должна быть узаконена

Незаконная перепланировка в квартире может стать привести к тому, что её отберут и продадут с торгов, напомнил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он разъяснил "Российской газете", что подразумевается под перепланировкой.
"Категорически нельзя сносить несущие стены, демонтировать вентиляционный короб или прорубать дополнительное окно на фасаде здания, — предупредил депутат. — Мало того, что это может представлять опасность для всех жильцов дома, необходимо будет заплатить штраф, а снесённую стену — построить заново, демонтированный вентиляционный короб — восстановить и т. д.".
Обычно, получив предписание о восстановлении исходного состояния жилища после незаконной перепланировки, хозяева безропотно его выполняют, иначе — чревато. "Ведь если они откажутся сделать это и проигнорируют решение суда, то нарушат закон. А в этом случае дело может закончиться принудительной продажей квартиры с торгов", — сообщил Гаврилов.
Если перепланировка обошлась без указанных выше запрещённых манипуляций, но не была своевременно узаконена, оформить как полагается её всё равно придётся, но при этом ещё и с уплатой штрафа, заключил он.
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