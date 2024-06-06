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За какую перепланировку могут отобрать квартиру, а какая возможна, но должна быть узаконена

Депутат Гаврилов предупредил о недопустимости добавления окон в квартире

1:40
Недвижимость » Ремонт

Незаконная перепланировка в квартире может стать привести к тому, что её отберут и продадут с торгов, напомнил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он разъяснил "Российской газете", что подразумевается под перепланировкой.

Депутат Гаврилов предупредил о недопустимости добавления окон в квартире
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Это все ремонтные работы, которые изменяют характеристики помещения:

  • перенос и демонтаж внутренних перегородок,
  • устройство дверных проемов,
  • добавление окна или его расширение,
  • увеличение жилой площади за счет вспомогательных помещений,
  • устройство или ликвидация дополнительных санузлов.

"Категорически нельзя сносить несущие стены, демонтировать вентиляционный короб или прорубать дополнительное окно на фасаде здания, — предупредил депутат. — Мало того, что это может представлять опасность для всех жильцов дома, необходимо будет заплатить штраф, а снесённую стену — построить заново, демонтированный вентиляционный короб — восстановить и т. д.".

Обычно, получив предписание о восстановлении исходного состояния жилища после незаконной перепланировки, хозяева безропотно его выполняют, иначе — чревато. "Ведь если они откажутся сделать это и проигнорируют решение суда, то нарушат закон. А в этом случае дело может закончиться принудительной продажей квартиры с торгов", — сообщил Гаврилов.

Если перепланировка обошлась без указанных выше запрещённых манипуляций, но не была своевременно узаконена, оформить как полагается её всё равно придётся, но при этом ещё и с уплатой штрафа, заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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