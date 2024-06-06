За какую перепланировку могут отобрать квартиру, а какая возможна, но должна быть узаконена

Депутат Гаврилов предупредил о недопустимости добавления окон в квартире

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Незаконная перепланировка в квартире может стать привести к тому, что её отберут и продадут с торгов, напомнил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он разъяснил "Российской газете", что подразумевается под перепланировкой.

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Это все ремонтные работы, которые изменяют характеристики помещения:

перенос и демонтаж внутренних перегородок,

устройство дверных проемов,

добавление окна или его расширение,

увеличение жилой площади за счет вспомогательных помещений,

устройство или ликвидация дополнительных санузлов.

"Категорически нельзя сносить несущие стены, демонтировать вентиляционный короб или прорубать дополнительное окно на фасаде здания, — предупредил депутат. — Мало того, что это может представлять опасность для всех жильцов дома, необходимо будет заплатить штраф, а снесённую стену — построить заново, демонтированный вентиляционный короб — восстановить и т. д.".

Обычно, получив предписание о восстановлении исходного состояния жилища после незаконной перепланировки, хозяева безропотно его выполняют, иначе — чревато. "Ведь если они откажутся сделать это и проигнорируют решение суда, то нарушат закон. А в этом случае дело может закончиться принудительной продажей квартиры с торгов", — сообщил Гаврилов.

Если перепланировка обошлась без указанных выше запрещённых манипуляций, но не была своевременно узаконена, оформить как полагается её всё равно придётся, но при этом ещё и с уплатой штрафа, заключил он.