Насыпьте муки в кухонную мойку и удивитесь блестящему результату

Британским хозяйкам посоветовали полировку кухонной мойки мукой

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Дополнительная чистка кухонной мойки может показаться нелогичной, ведь вы постоянно её ополаскиваете, когда включаете кран. Но еда и грязь могут накапливаться, из-за чего ваша кухня будет плохо пахнуть и выглядеть неопрятно.

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Можно использовать купленные в магазине спреи или полироли, чтобы раковина была чистой, но есть идея найти средство прямо на вашей кухне. Daily Express рассказала о нём в среду.

Эксперты The Kitchn утверждают, что если посыпать раковину из нержавеющей стали мукой, она будет выглядеть безупречной и блестящей.

Итак, как вычистить кухонную мойку мукой до блеска:

тщательно вымойте раковину, протерев её водой с мылом

убедитесь, что раковина полностью сухая, протрите её чистым полотенцем

(если в ней ещё останутся капли воды, мука превратится в грязную массу!)

(если в ней ещё останутся капли воды, мука превратится в грязную массу!) протрите боковые, нижние и верхние части сливного отверстия

насыпьте в раковину муку толстым слоем

используя бумажное полотенце или мягкую ткань, круговыми движениями разотрите муку, особенно слив, вентили, кран и всё остальное

вытрите лишнюю муку и выбросьте её

Если остались небольшие комочки муки, их можно смыть в канализацию, главное, чтобы туда не попало слишком много муки.

Маленькие крупинки муки действуют как сверхтонкая наждачная бумага, удаляя накипь и мусор с нержавеющей стали. Вы можете использовать этот способ примерно раз в пару недель, чтобы ваша раковина сияла.