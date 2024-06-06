Насыпьте муки в кухонную мойку и удивитесь блестящему результату

Дополнительная чистка кухонной мойки может показаться нелогичной, ведь вы постоянно её ополаскиваете, когда включаете кран. Но еда и грязь могут накапливаться, из-за чего ваша кухня будет плохо пахнуть и выглядеть неопрятно.
Можно использовать купленные в магазине спреи или полироли, чтобы раковина была чистой, но есть идея найти средство прямо на вашей кухне. Daily Express рассказала о нём в среду.
Эксперты The Kitchn утверждают, что если посыпать раковину из нержавеющей стали мукой, она будет выглядеть безупречной и блестящей.
Если остались небольшие комочки муки, их можно смыть в канализацию, главное, чтобы туда не попало слишком много муки.
Маленькие крупинки муки действуют как сверхтонкая наждачная бумага, удаляя накипь и мусор с нержавеющей стали. Вы можете использовать этот способ примерно раз в пару недель, чтобы ваша раковина сияла.
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