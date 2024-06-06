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Насыпьте муки в кухонную мойку и удивитесь блестящему результату

Британским хозяйкам посоветовали полировку кухонной мойки мукой

1:37
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Дополнительная чистка кухонной мойки может показаться нелогичной, ведь вы постоянно её ополаскиваете, когда включаете кран. Но еда и грязь могут накапливаться, из-за чего ваша кухня будет плохо пахнуть и выглядеть неопрятно.

Британским хозяйкам посоветовали полировку кухонной мойки мукой
Фото: PxHere is licensed under CC0

Можно использовать купленные в магазине спреи или полироли, чтобы раковина была чистой, но есть идея найти средство прямо на вашей кухне. Daily Express рассказала о нём в среду.

Эксперты The Kitchn утверждают, что если посыпать раковину из нержавеющей стали мукой, она будет выглядеть безупречной и блестящей.

Итак, как вычистить кухонную мойку мукой до блеска:

  • тщательно вымойте раковину, протерев её водой с мылом
  • убедитесь, что раковина полностью сухая, протрите её чистым полотенцем
    (если в ней ещё останутся капли воды, мука превратится в грязную массу!)
  • протрите боковые, нижние и верхние части сливного отверстия
  • насыпьте в раковину муку толстым слоем
  • используя бумажное полотенце или мягкую ткань, круговыми движениями разотрите муку, особенно слив, вентили, кран и всё остальное
  • вытрите лишнюю муку и выбросьте её

Если остались небольшие комочки муки, их можно смыть в канализацию, главное, чтобы туда не попало слишком много муки.

Маленькие крупинки муки действуют как сверхтонкая наждачная бумага, удаляя накипь и мусор с нержавеющей стали. Вы можете использовать этот способ примерно раз в пару недель, чтобы ваша раковина сияла.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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