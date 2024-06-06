Продолжительность летних отключений горячей воды хотят ограничить законом — в Госдуме вспыхнули споры

Депутат Гаврилов предложил ограничить летнее отключение горячей воды 14 днями

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил ограничить летнее отключение горячей воды 14 днями. Об инициативе, которую он намерен внести на рассмотрение коллегами, депутат рассказал "Российской газете".

Фото: ГКУ МО "Агентство развития коммунальной инфраструктуры" is licensed under public domain

Строго говоря, норма такая уже была закреплена СанПиН 2.1.4.2496-09, но после утраты им силы с 1 марта 2021 года она носит сугубо рекомендательный характер.

"Сейчас есть рекомендуемый максимальный срок отключения горячей воды летом, он составляет 14 дней. Но при таком рекомендательном подходе эти сроки отключения запросто нарушаются. Надо сделать его обязательным, чтобы на более долгий срок отключать было нельзя", — заявил народный избранник.

В Москве продолжительность отключения и так доведена до минимальной — 10 дней, а в других регионах с их изношенностью коммунальных сетей это вряд ли возможно, прокомментировала предложение коллеги зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. "Ремонтники не успевают в срок залатать все дыры. Или летом начинают менять котлы в котельной, но по сути они для людей стараются, чтобы зиму прожить с теплом", — объяснила она.