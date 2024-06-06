Альтернативы завершающимся льготным программам ипотеки с господдержкой

Россиянам предложили траншевую ипотеку взамен льготной

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 июля заканчиваются льготные программы ипотеки с господдержкой, кроме семейной, напоминает KP.ru в среду. И рассматривает альтернативные варианты улучшения жилищных условий.

Фото: PxHere

Заменить льготную ипотеку можно так называемой траншевой. Она подразумевает выдачу кредита двумя частями: при оформлении договора долевого участия дают 20-30% от общей суммы, а перед сдачей дома — остальное. При этом до получения второго транша заёмщик платит проценты только за первый.

Без подводных камней, конечно, не обошлось — обычно в таких программах первоначальный взнос выше. Зато меньше дальнейшая долговая нагрузка — вплоть до получения второй части кредита.

Кроме того, у застройщиков немало акций и спецпредложений с бонусами, сниженным первоначальным взносом и т. д., которые они организуют совместно с банками. Например, ПИК предлагает квартиры с первым взносом от 15,1% и ставкой 8% на первые два года.

Банки готовы пойти на снижение ставки: зарплатным клиентам — на 0,5%, за оформление страховки — на 2%, за электронное оформление сделки — на 0,3%.